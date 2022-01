Il 74 percento dei giovinazzesi ha ricevuto la terza dose di vaccino

Dai 39 casi settimanali di 15 giorni fa ai 123 casi registrati nella settimana tra il 3 e il 9 gennaio. Questo riporta il bollettino della Asl che fa segnare un tasso di 630 ogni 100mila abitanti per la città, comunque inferiore alla madia provinciale. Il Covid dunque non dà tregua, la variante Omicron, divenuta prevalente, fa sentire i suoi effetti in tema di rapidità della diffusione del contagio ma per fortuna con minori effetti seri sui contagiati. Sono infatti casi asintomatici o con pochi sintomi quelli che si stanno rilevando a Giovinazzo, che comunque impongono misure efficaci per contrastare una ulteriore diffusione del coronavirus. Meno complicazioni serie dovute anche alla campagna vaccinale a cui i giovinazzesi hanno aderito in massa. Le prime e le seconde dosi hanno raggiunto la quasi totalità dei residenti, siamo in entrambi i casi al 94 percento, non ci sono comune che hanno fatto meglio, mentre per la terza dose siamo al 74 percento, quarto città in provincia di Bari in termini percentuali.