Al via i lavori per il consolidamento del tetto e delle pareti della sala Marano

Partiranno il 17 gennaio i lavori per la messa in sicurezza della Sala Marano all’interno dell’Istituto Vittorio Emanuele. Gli interventi, come ne dà notizia, Nicola De Matteo, delegato del Sindaco Metropolitano per la gestione dell’immobile, si sono resi necessari, in quanto i segni di indebolimento delle strutture, causate dalla crescita di arbusti sia sul tetto che sulle pareti con pietra a vista, potevano far compromettere la stabilità della struttura. Per poter consolidare le facciate, saranno montate delle impalcature anche a ridosso del campo di pallavolo che insiste nell’oratorio della chiesa di San Domenico. I lavori programmati dovrebbero terminare entro maggio di quest’anno. Nel frattempo l’ufficio tecnico metropolitano sta seguendo l’iter per la messa in sicurezza delle facciate esterne del Vittorio Emanuele. Gli interventi progettati consentiranno finalmente di eliminare le transenne che deturpano l’aspetto di un immobile storico la cui costruzione risale al 1704.