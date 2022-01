Sei date per le vaccinazioni pediatriche a Giovinazzo

Per tre date a gennaio, il 18, il 22 e il 31, e altrettante a febbraio, l’8, il 12 e il 22, la palestra della scuola Don Saverio bavaro aprirà alle vaccinazioni pediatriche per i bambini compresi nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Il calendario è stato messo a punto grazie all’accordo tra il Comune di Giovinazzo e il Dipartimento di Prevenzione - area nord Molfetta in accordo con la direzione scolastica dell’istituto comprensivo Don Bavaro – Marconi. Gli orari per le somministrazioni delle prime dosi di vaccino saranno dalle 15,30 alle 18 per i giorni 18 e 31 gennaio e dalle 9 alle 13 per il 22 gennaio. Per le somministrazioni delle seconde dosi gli orari sono sempre dalle 15,30 alle 18 per l’8 e il 22 febbraio e dalle 9 alle 13 per il 12 febbraio. Le somministrazioni saranno consentite solo previo appuntamento che è possibile richiedere all’Ufficio relazioni col pubblico presso il Comune di Giovinazzo dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 13,30 e il martedì e il giovedì pomeriggio anche dalle15,15 alle 18. In più il 14 e il 17 gennaio l’ufficio aprirà straordinariamente anche nel pomeriggio. Dal sito www.icdonsaveriobavaromarconi.edu.it è possibile scaricare la modulistica del triage pre vaccinale con il consenso informato. È inoltre disponibile anche il modello delega per gli accompagnatori dei minori non genitori. Il consiglio è quello di consultare il pediatra o il medico di fiducia preventivamente.