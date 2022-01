La notte è Giovane: Oltre 3mila le adesioni tra i 12 e 19enni

Tra sabato e domenica c’è ancora la possibilità di prenotare la vaccinazione per i ragazzi e ragazze tra i 12 e i 19anni. Sono più di 3mila i giovani che hanno già aderito all’iniziativa regionale che ha preso il titolo di «La notte è Giovane» per spingere alla vaccinazione anticovid chi ancora si deve sottoporre alle prime somministrazioni o per chi deve assumere la seconda dose. All’apertura straordinaria degli hub vaccinali hanno aderito 16 centri in tutta la provincia di Bari. Resteranno aperti da oggi fino a domenica dalle 20 alle 24. Secondo la Asl Bari, questa è una opportunità in più a una generazione che ha già aderito in massa alla campagna vaccinale. Il 93 percento dei giovani compresi nella fascia d’età indicata ha già ricevuto la prima dose del vaccino, una percentuale più alta della media nazionale. Di poco inferiore la percentuale di coloro che hanno ultimato il ciclo primario, e di questi ultimi un quarto circa ha ricevuto anche la dose «booster». I centri vaccinali più vicini alla città di Giovinazzo disponibili per le vaccinazioni «notturne», sono quelli di Terlizzi, il Palachicoli, Ruvo di Puglia, il centro di via Volta e Bitonto, presso la scuola media Rutigliano. Questi centri saranno aperti oggi e domani. Sempre domani, le vaccinazioni potranno essere somministrate anche al PalaCozzoli di Molfetta.