Meno contagi e più guariti, ma aumentano i ricoveri in ospedale

Scende il numero dei positivi rilevati quotidianamente in Puglia, ma salgono i ricoveri, tanto da far temere l’ingresso della regione in zona gialla già dalla prossima settimana. Per il numero degli assistiti nelle corsie in area medica, 495 oggi con un più 5 rispetto a ieri che portano la percentuale al 18 percento, e i pazienti in terapia intensiva che sono 53 (+2) pari al 10 percento dei posti letto disponibili. Percentuali che segnano il limite per il cambio di colore della regione. I nuovi positivi registrati oggi sono 3.218 (-775) rilevati dai 74.753 tamponi, pari al 4,3 percento dei test lavorati. La provincia di Bari fa registrare 1.224 nuovi casi, la Bat 288, la provincia di Brindisi 312, la Capitanata 486, la provincia di Lecce 614, quella di Taranto 226. Altri 54 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 14 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 7 i decessi registrati. Complessivamente i contagiati in Puglia sono 62.901 (-2.280 rispetto a ieri), di conseguenza i guariti sono oltre 300mila. Nelle ultime ore 6.091, un numero di gran lunga superiore a quello dei nuovi contagiati.