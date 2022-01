È numero record di guariti dal Covid in Puglia

Si dimezza la percentuale sui tamponi somministrati per la ricerca dei nuovi casi Covid 19 in Puglia. Il tasso del contagio oggi si attesta al 4,6 percento, frutto degli 86.037 test lavorati da cui sono emersi 3.993 contagiati. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 1.298, nella Bat 258, in provincia di Brindisi 478, in quella di Foggia 406, nel leccese 1.000 e nel tarantino 500. Altri 45 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 8 casi la provincia di residenza non è nota. Per fortuna nelle ultime 24 ore non si registrano decessi. Scende drasticamente a 65.772 il numero degli attualmente positivi, 3.638 in meno rispetto a ieri, il che come conseguenza fa segnare un numero record di negativizzati. Nelle ultime ore, infatti, se ne contano 7.631. Un numero quasi doppio rispetto ai nuovi casi. Per contro aumentano i ricoveri in ospedale: sono 490 i pazienti assistiti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+15), 51 in terapia intensiva (+2).