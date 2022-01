Covid: la percentuale del contagio in Puglia rimane stabile, ma sono ancora tanti i nuovi positivi

Come si prevedeva, passata la domenica i numeri del Covid riprendono a salire vertiginosamente. Arrivando oggi a 7.287 nuovi casi su 87.269 tamponi somministrati. Per fortuna le variazioni, in termini percentuali, rimangono minime, attestandosi all’8,3 percento dei test lavorati. Ovviamente i numeri suddivisi per provincia tornano a essere alti. Con l’area metropolitana di Bari che segna 2.288 nuovi casi, la Bat 708, la provincia di Brindisi 846, la Capitanata 1.059, la provincia di Lecce 1.451, quella di Taranto 835. Continuano ad esserci contagi di residenti fuori regione, 78, e di casi, 22, la cui provincia di residenza non è nota. SI contano ancora 4 decessi. Sale come appare logico per questa ondata della pandemia, il numero degli attualmente positivi che arriva a sfiorare i 70mila casi. Per la precisione 69.410, con un più 5.129 rispetto a ieri, di cui 475 sono assistiti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+31), e 40 nelle terapie intensive (+4). A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 2.154. La metà circa dei nuovi ingressi tra i positivi al virus.