Covid: Sale a 437 il numero dei positivi a Giovinazzo

Sembra non conoscere soste la corsa del Covid 19 a Giovinazzo. In soli due giorni sono stati registrati altri 98 contagi, il che porta, al netto delle guarigioni che dovrebbero essere 41 nelle ultime ore, a 437 il numero complessivo degli attualmente positivi. Il dato è dell’8 gennaio, quindi potrebbe essere sottostimato. A essere colpite tutte le fasce d’età con numeri importanti per le fasce giovanili. Vista la gravità della situazioni il sindaco Tommaso Depalma ha voluto collegarsi in diretta attraverso i canali social per far il punto. Oltre all’alto numero di contagiati, il primo cittadino ha voluto ricordare quanto il vaccino abbia scongiurato fino a questo momento problemi maggiori nella popolazione. Vaccini che complessivamente hanno superato le 41mila somministrazioni sulle tre dosi, comprese quelle destinate ai minori. Per i bambini dovrebbe essere prevista luna tornata di vaccinazioni a scuola per il 18 gennaio. In tema di contenimento del virus, Depalma ha voluto sospendere le refezioni sia per la scuola dell’infanzia che delle elementari. Inoltre ha annunciato che anche per quest’anno non ci saranno i tradizionali fuochi di Sant’Antonio.