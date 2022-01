La Puglia è al limite. Si va verso la zona gialla?

I dati raccolti giornalmente da Agenas, l’agenzia per i servizi sanitari regionali, riportano di una condizione negli ospedali pugliesi ormai al limite della zona gialla. Anzi per i reparti di medicina generale, la soglia del 15 percento, uno degli indicatori utilizzato per «dare» il colore ai territori, è stato superato. Con i 444 posti letto occupati ieri, la percentuale è salita di un punto sopra soglia. Va un po’ meglio per le terapie intensive con un tasso di occupazione che dell’8 percento e 45 posti letto occupati. La soglia critica in questo caso è del 10 percento. La fotografia attuale è stata rilevata il 9 gennaio, ma il trend appare ancora in salita. Nella sola settimana che va dal 2 all’8 gennaio, in Puglia si è passati dal 10 al 16 percento dei posti letto occupati.