Il tasso del contagio da Covid in Puglia è al 7 percento

Complice la domenica appena trascorsa, giorno in cui le attività di ricerca e contrasto al Covid 19 sono rallentate, i nuovi casi registrati in Puglia sono scesi a 2.813 rilevati dai 39.642 tamponi somministrati. Per un tasso che si attesta al 7 percento. Un punto percentuale meno di ieri. Nella provincia di Bari sono 1.571 i casi rilevati, nella Bat 97, in provincia di Brindisi 56, in Capitanata 313, in provincia di Lecce 620 e in quella di Taranto 123. Altri 16 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 17 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano due decessi. Sale a 64.281 il numero degli attualmente positivi, con un più 1.951 rispetto a ieri, con 444 contagiati ricoverati nei reparti di medicina generale +16) e 45 pazienti in terapia intensiva (+5). Sono 860 i guariti nelle ultime 24 ore.