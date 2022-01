È arrivato a 380 il numero dei positivi al Covid a Giovinazzo

Anche a Giovinazzo il Covid 19 galoppa come non mai. Sono 380 i positivi censiti alla data del 6 gennaio. In sole 48 ore 78 positivi in più. L’ultimo dato pubblicato, infatti, era fermo al 4 gennaio. Con incrementi giornalieri importanti, come conseguenza della festività natalizie periodo in cui evidentemente è saltato il distanziamento sociale utile a contenere la diffusione del contagio. Ad analizzare i numeri del contagio per fasce d’età, sembrerebbe che il virus abbia «girato» molto negli ambienti familiari. Bambini genitori e nonni, contagiati più o meno in egual misura. Solo gli ultra ottantenni pare siano stati al sicuro nei giorni di festa dal contagio. La fascia d’età maggiormente colpita da inizio pandemia è quella dei 5oenni, con 301 casi conclamati. La stessa fascia d’età che sarà obbligata, secondo il Decreto del Governo, a doversi vaccinare per poter accedere al posti di lavoro. A Giovinazzo il numero complessivo dei contagiati in questi quasi due anni di pandemia è così salito a 1.782. Non si hanno notizie circa la presenza di casi critici tali da dover ricorrere alle cure ospedaliere. Eventi più gravi forse scongiurati dalle alte percentuali di vaccinati.