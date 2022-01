Covid: Nelle ultime ore si è dimezzato il numero dei positivi

Improvvisamente si sono dimezzati i casi di positività in Puglia, e scende all’8 percento il tasso del contagio. Su 61.193 tampini somministrati, sono stati rilevati 4.904 nuovi casi. Sono sempre le province di Bari e Lecce a presentare il numero più alto nei contagi con rispettivamente 1.310 e 1.197 casi. Nella Bat i contagi registrati sono 445, nella provincia di Brindisi 949, in quella di Foggia 501, nel tarantino 431. Ancora 60 casi riferiti a residenti fuori regione e 11 casi la cui provincia di residenza non è nota. Si registra ancora un decesso. Sale, come conseguenza del numero dei nuovi contagi il numero complessivo dei positivi al Covid che arriva a 62.330 (+4.480), scende di due unità quello dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, sono 428, ma sale a 40 il numero dei pazienti in terapia intensiva (+1). Sono 423 i pazienti guariti nelle ultima 24 ore.