Firmato il protocollo per la gestione del Covid tra Regione e medici di base

«Il Dipartimento della Salute ha condiviso con le organizzazioni sindacali rappresentative della medicina generale, nell’ambito del Comitato Permanente Regionale, un protocollo d’intesa per la gestione sul territorio regionale dell’emergenza da Covid 19 individuando i percorsi e le competenze dei diversi attori direttamente coinvolti». Così recita il comunicato congiunto diffuso ieri sul protocollo d’intesa firmato dalla Regione e i medici di medicina generale, sulla gestione dei casi Covid in Puglia.

Secondo quanto sottoscritto, a partire dal 11 gennaio prossimo, tutti i soggetti positivi al coronavirus daranno gestiti dalle Asl provinciali, anche attraverso le attività di richiamo e di generazione degli appuntamenti per i test di accertamento di guarigione. Così come dal 12 gennaio, saranno gestiti direttamente dalle Asl tutti i soggetti asintomatici che dovessero risultare positivi al Covid 19, per tutte le fasi di accertamento, isolamento, guarigione e rilascio del green pass. Solo per i soggetti che positivi che presentano sintomi tali da non richiedere ospedalizzazione saranno i medici di assistenza primaria a prendere in carico i pazienti e gestire le fasi di controllo sull’andamento della patologia. Il protocollo sottoscritto serve a mettere ordine nel caos generato dalla forte attuale fase del contagio che sta vivendo ritardi nella somministrazione dei tamponi di controllo per accertare la guarigione dal virus e il conseguente rilascio del green pass. Troppo spesso i sistemi telematici hanno avuto difficoltà nel dialogare tra loro creando disservizi che adesso dovrebbero essere risolti. «L’accordo di oggi – ha commentato il presidente Michele Emiliano - è una buona notizia perché fa registrare un’armonia mai perduta tra Regione e parti sociali su un tema che deve vedere tutti uniti: la lotta contro la pandemia». Con il medico di base che è ritenuto fondamentale per la lotta al Covid, l’accordo sottoscritto fissa un altro obiettivo: quello, come afferma il direttore del dipartimento salute della Regione «di far conoscere alla popolazione pugliese il percorso e cura in caso di contagio».

Soddisfazione anche per le organizzazioni sindacali. «Il protocollo – hanno commentato – consentirà ai medici di assistenza primaria di gestire al meglio la fase clinica della malattia consolidando il rapporto di fiducia con il paziente».