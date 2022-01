Covid: Quasi 9mila i casi registrati nelle ultime 24 ore

Un altro grande balzo in avanti nel numero dei contagi da Covid 19. Sono 8.980 i casi rilevati dagli 86.747 tamponi effettuati. Pari al 10,3 percento dei test somministrati. Impressiona l’alto numero dei nuovi contagi nella sola area metropolitana di Bari, che arriva a contarne 3.340 nelle ultime 24 ore. Oltre mille i contagi nelle province di Foggia e Lecce dove si contano rispettivamente 1.135 e 1.953 nuovi casi. Non va molto meglio nelle altre province dove i casi registrati sono 717 nella Bat, 669 nel brindisino e 996 nel tarantino. Altri 108 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 32 casi la provincia di residenza non è nota. È alto anche il numero dei decessi, 15, registrati nelle ultime ore. Attualmente sono 59.084 i pugliesi contagiati dal Covid, con un più 8.420 rispetto a ieri. Di questi 430 sono ricoverati nelle corsie di medicina generale (+22), e 39 in terapia intensiva (+5). I guariti nelle ultime ore sono 1.779. Un numero importante se non fosse per l’alto numero di contagi che si sta registrando in questi giorni, che non mette la Puglia e i pugliesi al sicuro dalla possibilità di entrare in zona gialla nei prossimi giorni. Per questo la Regione sta allestendo nuovi reparti negli ospedali pugliesi in vista di una possilie recrudescenza dei ricoveveri.