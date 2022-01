Da lunedì altre 4 regioni entrano in fascia gialla

La penisola Italiana si veste sempre più di giallo. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto secondo cui Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta, da lunedì prossimo entreranno nella fascia con maggiori restrizioni. Diventeranno così 14 le regioni e Province autonome a essere in zona gialla, classificate come territori a rischio elevato, per via dell’alto numero di occupazioni dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva. Non è escluso che nelle prossime settimane alcune di queste regioni possano addirittura entrare in fascia arancione. Sotto osservazione in particolare la Liguria.

Per la Puglia al momento sembra scongiurato l’ingresso in zona gialla, nonostante l’indice di rischio sia ritenuto moderato con tendenza all’elevato. Tra gli indici che determinano il cambio di colore, l’Rt che è a 1,47 e l’incidenza che è a 649,41 per 100mila abitanti. La media nazionale di quest’ultimo parametro è di 1700 casi per 100mila abitanti. La situazione ospedaliera pugliese non è tale da giustificare il cambio di colore, è comunque al limite con il 14,2 per centro dei posti letto in area medica occupati, il limite è il 15 percento, e con il 7,2 percento delle terapie intensive occupate. Il limite in questo caso è del 10 percento. «Si osserva un drastico peggioramento dell’epidemia – si legge nella nota che accompagna il report settimanale del Ministero della Salute - Per la prima volta si osservano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti che porta in numerose regioni il non raggiungimento della qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio e la conseguente classificazione a rischio non valutabile che equivale a rischio alto».

In sintesi sta saltando la possibilità del tracciamento tra i contagiati dal Covid, il che mette ancor di più il Ministero nelle condizioni di raccomandare prudenza, di adottare comportamenti di sicurezza individuali e soprattutto, per chi non lo avesse già fatto, di vaccinarsi.