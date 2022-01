Sale a 450 per 100mila abitanti il tasso del contagio a Giovinazzo

È bene puntualizzare subito. I dati diffusi dalla Asl Bari si riferiscono alla settimana precedente alla loro pubblicazione. Come ogni venerdì. Per questo si potrebbero rilevare alcune discordanze con quella che è la situazione attuale che è decisamente peggiorata nel corso di questa settimana. Per tornare ai dati ufficiali, che son quelli consolidati, tra il 27 dicembre e il 2 gennaio a Giovinazzo sono stati registrati 88 nuovo casi. Per un tasso che è schizzato al 450,7 per 100mila abitanti. Più del doppio rispetto alla settimana precedente. Numeri importanti, ma che per fortuna rimangono ben al di sotto della media provinciale che invece fa registrare un tasso pari a 660,4 per 100mila abitanti. Con alcune città che superano di gran lunga i 1000 contagi per ogni 100mila abitanti. Per restare nei comuni vicini, solo Ruvo presenta numeri simili a quelli di Giovinazzo. Mentre Molfetta riporta di 454 casi in una settimana, Bitonto 303, e Terlizzi 241. Sul fronte delle vaccinazioni Giovinazzo si conferma come città che nella provincia ha più ha aderito alla campagna vaccinale. Tra prime e seconde dosi le percentuali sono ormai ferme al 93 percento, per le terze dosi invece la percentuale è salita al 71 percento, attestandosi tra i comuni con il più alto numero percentuale di vaccinati. Tradotto in numeri reali, in 16.933 hanno ricevuto la prima dose di vaccino, in 15.566 la seconda dose e 8.660 la terza dose. Su una popolazione vaccinabile che è di 17.646 residenti. Per sottrazione sono 713 i giovinazzesi che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale.