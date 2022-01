Covid: Sale a 302 il numero dei positivi a Giovinazzo

La curva di risalita del Covid 19 a Giovinazzo è verticale. Secondo gli ultimi dati pubblicati i positivi sono 302. Il dato si riferisce al 4 gennaio scorso, con 87 nuovi casi in soli 2 giorni. Il precedente dato si ferma al 2 gennaio, quando i contagiati erano 222. Nel dettaglio sono 6 i bambini tra 0 e 9 anni a essere rimasti contagiati in quei giorni, 13 nella fascia d’età compresa tra i 10 e i 19 anni. Se questi numeri possono preoccupare per la giovane età dei contagiati, ancora di più dovrebbero destare attenzione le fasce d’età più adulte. Sono 14 i ventenni contagiati nei due giorni precedenti alla pubblicazione dei dati, 16 i trentenni e 12 i quarantenni. Tutte le altre fasce d’età vedono nuovi contagi ad esclusione degli ultranovantenni. Sono forse questi i primi effetti conseguenti alle festività natalizie, giorni in cui evidentemente sono saltate quelle misure di sicurezza che avrebbero potuto contenere la diffusione del contagio. Perché, è bene ricordarlo, le misure di prevenzione non devono mai essere abbandonate, e non bisogna sentirsi sicuri con due o tre dosi di vaccino ricevuto. La variante Omicron, come più volte il mondo scientifico ribadisce, è più rapida nel diffondersi, per fortuna meno letale.