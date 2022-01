La percentuale dei positivi è raddoppiata nelle ultime 24 ore

Sale ancora nei numeri assoluti il numero dei positivi al Covid 19 in Puglia, anche se in maniera più contenuta rispetto ai giorni scorsi. Ma il tasso di positività raddoppia attestandosi al 15,4 percento. I casi rilevati nelle ultime 24 ore, infatti sono 5.581 (+23 rispetto a ieri), su 38.031 tamponi somministrati (-40mila circa rispetto alle 24 ore precedenti). Nella sola provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 1.681, con la provincia di Lecce che incalza con i suoi 1.265 nuovi positivi. Nella Bat i casi registrati sono 526, in quella di Brindisi 514, in Capitanata 783, nel tarantino 761. Si continuano a registrare casi di residenti fuori regione, 84, mentre per 12 contagiati la provincia di residenza non è nota. Ci registrano ancora 5 decessi. Ha ormai superato quota 50mila il numero degli attualmente positivi, 50.664 per l’esattezza, con un incremento giornaliero di 5.016 casi, mentre nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi sono ricoverati 408 pazienti (+24). Va meglio nelle terapie intensive dove ad essere assistiti sono 34 pazienti (-4). Sul fronte delle guarigioni i pazienti che hanno superato il contagio nelle ultime ore sono 543.