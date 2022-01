Obbligo di vaccino per gli ultra 50enni e nuove disposizioni per le scuole

Sono due le direzioni intraprese dal provvedimento firmato dal Presidente del Consigli Mario Draghi per tentare di porre un freno alla diffusione del Covid 19. La prima direzione è quella di rendere obbligatorio il vaccino per chi ha superato i 50 anni d’età, la seconda direzione riguarda le scuole.

Nel primo caso con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, scatta l’obbligo di vaccinazione, fino al 15 giugno, per tutti coloro che hanno compiuto o stanno per compiere a quella data i 50 anni, ad eccezione di chi può mostrare un certificato medico secondo il quale non può ricevere, per motivi di salute, alcuna somministrazione. Chi ha contratto il covid ed è guarito, dovrà comunque vaccinarsi dopo sei mesi. Per chi dovesse decidere di non vaccinarsi è prevista una sanzione di 100 euro. Non solo. Dal 15 febbraio, tutti i lavoratori 50enni del settore pubblico e privato potranno accedere al posto di lavoro solo se in possesso del super green pass. La verifica è demandata ai datori di lavoro e chi non ha il certificato verde potrà essere considerato assente ingiustificato «con diritto alla conservazione del posto di lavoro» ma con la sospensione dello stipendio. In questo caso, per chi si reca al lavoro senza super green pass la sanzione potrà essere elevata dai Prefetti con l’ammenda che va da 600 a 1500 euro. È previsto il ritorno all’uso massiccio del lavoro agile.

Per quanto riguardale scuole il decreto prevede per quelle dell’infanzia la quarantena di 10 giorni in caso di un positivo in aula, per le scuole elementari con un unico caso si applica la sorveglianza con test al primo giorno con verifica dopo 5 giorni. Nel caso in cui i positivi in aula siano due si resta a casa per 10 giorni. Per le scuole medie e superiori, in caso di una positività si resta in classe ma con l’obbligo di usare le mascherine FFP2, con due casi si va in Dad per 10 giorni, ma solo i non vaccinati o chi è guarito dal virus o vaccinato con due dosi da più di 4 mesi, con tre positivi tutta la classe va in Dad per 10 giorni.