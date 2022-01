Stabile la situazione negli ospedali pugliesi, preoccupazione per il Giovanni XXIII

Secondo il monitoraggio effettuato dall’Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la situazione degli ospedali pugliesi rimane sotto controllo. Nonostante l’incremento dei ricoveri a causa del Covid 19. Secondo il monitoraggio nell’ultima settimana la percentuale dei posti letto riservati ai pazienti Covid nei reparti di medicina generale è salita di 5 punti percentuali, attestandosi al 12 percento, mentre nelle terapie intensive è salito di 2 punti, fermandosi al 7 percento. Le soglie critiche indicate dal Ministero della Salute per il passaggio in zona gialla sono rispettivamente del 15 e del 10 percento. Quindi gli attuali indici farebbero rimanere la Puglia, per un’atra settimana in zona bianca. Quello che preoccupa di più è la circolazione del virus tra i bambini. In questo caso sono in ascesa i numeri dei piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, punto di riferimento per tutta la Puglia. Se a inizi dicembre c’era un solo bambino ricoverato per Covid, attualmente sono in 16 ad aver bisogno di cure specifiche. Dieci di loro hanno meno di un anno di vita, gli altri tra i 6 e i 12 anni. Anche questi sono i numeri più alti che si sono registrati da inizio pandemia. Per fortuna solo uno tra i piccoli pazienti ha necessità di supporto nella respirazione con la somministrazione di ossigeno. Rimane comunque un dato confortante: la Puglia è la regione con il maggior numero di vaccinazioni pediatriche con il 19,5 percento delle somministrazioni. La media nazionale è ferma all’11 percento.