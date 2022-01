Più di 5.500 nuovi casi e 8 decessi, questo il bollettino odierno della Asl

Tutto sommato la situazione Covid in Puglia rimane pressoché invariata rispetto a ieri. Con il tasso che arretra di qualche decimale, attestandosi al 7,3 percento. Frutto dei 75.641 test effettuati che hanno fatto rilevare 5.558 casi di positività. È sempre l’area metropolitana di Bari a segnare il maggior numero di nuovi casi con i suoi 2.333, seguita dalla provincia di Lecce che riporta di 1.022 nuovi positivi. Nelle altre province i casi registrati sono 634 nella Bat, 568 nel brindisino, 642 nel foggiano, 226 nel tarantino. Ancora 114 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 19 casi la provincia di residenza non è nota. Torna alto il numero dei decessi, 8 nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono 45.648, con un più 4.486 rispetto a ieri. È piuttosto stabile la situazione negli ospedali con 384 pazienti ricoverati nei reparti ordinari (+20), mentre rimane invariato, 38, quello relativo alle terapie intensive. È di 558 il numero dei guariti nelle ultime ore, mentre per i decessi, da inizio pandemia, è stata superata quota 7mila.