Nessun caso Covid nelle scuole giovinazzesi tra il 27 dicembre e il 7 gennaio

Il dato è contratto, visto il periodo di vacanza per le scuole. Nonostante questo nella provincia di Bari, nella settimana tra il 27 dicembre e il 2 gennaio, sono stati rilevati 107 casi tra alunni, studenti e personale scolastico. In gran parte sono tra le scuole dell’infanzia e le scuole medie, passando per le elementari. Tra quella popolazione pediatrica che non ha ancora avuto accesso alle vaccinazioni. Per la settimana presa in considerazione non risultano bambini giovinazzesi che abbiano potuto contrarre il Covid a scuola. In tutta la provincia però ci sono sei classi per cui si è dovuto adottare il provvedimento di quarantena.