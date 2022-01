Mai così tanti casi di Covid a Giovinazzo

Forse per un problema nei fogli di calcolo, non è possibile accedere ai dettagli. L’unico dato visibile è quello relativo agli attualmente positivi a Giovinazzo. Il loro numero è salito a 222, secondo il rilevamento del 2 gennaio scorso, ben 87 casi in più rispetto al 29 dicembre, data della precedente comunicazione. Come già detto non è possibile riferire l’andamento del contagio per fasce d’età, di certo è il numero più alto di contagiati che si sia potuto registrare in città da inizio pandemia. Per trovare un numero superiore a 200 contagiati a Giovinazzo bisogna tornare alla fine di dicembre del 2020.