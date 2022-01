·Il giorno sembra essere arrivato. Il 10 gennaio riapre la Cittadella della Cultura, in piazza Sant’Agostino. Terminati i lavori di riqualificazione, dall’impianto di riscaldamento e climatizzazione, alla nuova pavimentazione e all’adeguamento elettrico, la Cittadella riprenderà a ospitare i ragazzi giovinazzesi, siano essi in età scolare che universitari, nelle confortevoli aule adibite allo studio. All’interno tornerà ad essere fruibile dal pubblico anche la biblioteca comunale intitolata a Don Filippo Roscini. Inoltre riprenderà ad essere contenitore culturale per conferenze, mostre e laboratori multimediali. L’intervento di riqualificazione è costato 500mila euro, somme stanziate dal Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana. La Fruizione degli spazi sarà disciplinato secondo il regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre del 2020, pertanto gli orari di apertura saranno da ottobre aa aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, da maggio a settembre dalle 9 alle 23 e dalle 16 alle 22.

«La Cittadella della Cultura – ha affermato il sindaco Tommaso Depalma - rappresenta per noi una delle soddisfazioni più grandi perché abbiamo rigenerato un luogo che ha prima di tutto un grande valore storico e perché lo stiamo restituendo ai giovani che in questo spazio fanno comunità in un periodo storico in cui questo senso di comunità spesso viene delegato ai social network e al mondo virtuale. Rivedere i nostri ragazzi rianimare quel luogo, vederli lì a studiare insieme a tanti altri ragazzi che vengono anche da paesi limitrofi scegliendo Giovinazzo, per noi è motivo di grande orgoglio. Sono loro il nostro futuro e noi gli mettiamo a disposizione un immobile prestigioso e ricco di storia reso moderno ed efficiente».

L’assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli, ha voluto ricordare l’importanza di un contenitore culturale come la Cittadella, ancora prima dei contenuti, soprattutto in un periodo difficile come questo. «Sono visibilmente emozionata - ha affermato - per la riapertura della nostra Cittadella, presidio culturale sul nostro territorio che nel tempo ha dimostrato di essere un riferimento per tanti ragazzi provenienti anche da altre città e che oggi ha una veste più confortevole e al passo con i tempi. Il prossimo obiettivo di questa Amministrazione, oltre all’utilizzo delle sale studio e lettura, è l’attivazione di tutti i servizi che saranno offerti all’interno della Cittadella, e quindi l’attivazione della Biblioteca comunale e la promozione comunitaria attraverso le iniziative culturali che potranno qui trovare casa, come previsto dal regolamento stesso. Non ultima, la volontà di confermare la collaborazione con la Vedetta sul Mediterraneo che, durante il periodo di chiusura della Cittadella, ha rappresentato un ulteriore presidio culturale permettendo di mantenere il servizio attivo e riscontrando una grande partecipazione. Per questo motivo, la continuativa collaborazione con la Vedetta, consentirebbe di accogliere più ragazzi alla luce del distanziamento necessario a causa della pandemia e rafforzare una sinergia che si è rivelata proficua per il territorio e per gli operatori culturali».

E proprio in tema di distanziamento, va ricordato che per l’accesso agli spazi della Cittadella sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e l’esibizione del green pass. Agli utenti, all’ingresso, sarà rilevata anche la temperatura.