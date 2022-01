Risale la curva del contagio. Molti bambini negli ospedali pediatrici

Un nuovo balzo in avanti quello compiuto dal contagio oggi. Su 70.121 tamponi sono stati rilevati 5.514 nuove positività, per un tasso che risale al 7,7 percento. Numeri alti in tutte le province pugliesi, a cominciare da quella di Bari che riporta 1.850 casi, la Bat 535, il brindisino 564, la Capitanata 554, il leccese 933 e il tarantino 949. Altri 103 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 26 casi la provincia di residenza non è nota. Cresce vistosamente anche il numero degli attualmente positivi, che in Puglia raggiunge il numero di 41.162, ben 4.439 in più rispetto a ieri. Di questi 364 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+30), nelle terapie intensive sono in 38 (+2). Non si contano per fortuna decessi nelle ultime 24 ore. Complessivamente da inizio pandemia sono guarite 280.205 persone, con un più 1.075 nelle ultime ore. Il numero complessivo degli ospedalizzati, per fortuna, non sta mettendo sotto stress il servizio sanitario regionale, se non i reparti pediatrici, dove sono ricoverati un gran numero di bambini in età scolare. Per questo le Asl stanno cercando di velocizzare le vaccinazioni per la fascia d'età ’ompresa tra i 5 e gli 11 anni.