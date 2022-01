Alto il numero dei tamponi, contenuto quello dei postivi

In netto calo il tasso di positività in Puglia secondo quanto segnalato oggi dal bollettino della Regione. Sui 93.498 tamponi somministrati sono stati rilevati 3.670 nuove positività. Per un tasso pari al 3,9 percento. Continuano le province di Bari, con 1.057 casi, e Lecce, con 884 casi, le aree più colpite. Nelle altre province sono stati rilevati 360 casi nella Bat, 520 nel brindisino, 424 in Capitanata e 343 nel tarantino. A queste cifre si aggiungono 74 casi di residenti fuori regione e altri 8 la cui provincia di residenza non è nota. Si contano anche 5 decessi. Più contenuta la crescita, rispetto ai giorni scorsi del numero complessivo dei contagiati. Sono 3.670, con un più 102 rispetto a ieri. Altrettanto contenuta, rispetto al totale dei casi, la situazione negli ospedali pugliesi, dove sono ricoverate 334 persone nei reparti di medicina generale (+35) e nelle terapie intensive 36 pazienti (+3). Numeri questo che al momento non fanno temere l’ingresso della Puglia in zona gialla. Sul fronte della guarigioni sono 918 le persone che sono risultate negative all’ultimo tampone somministrato.