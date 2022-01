Quattro milioni di euro per quattro diversi obiettivi: stanziati i fondi

Quasi 4milioni di euro sono stati destinati dalla Regione a Giovinazzo per altrettanti obiettivi. Il Comune si era candidato ad acquisire risorse, da destinare a investimenti per la rigenerazione urbana, messe a disposizione dalla legge 27 del dicembre 2019, utilizzabili per la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità e del decoro urbano. I quattro obiettivi ammessi sono il rifacimento del basolato nel centro storico, l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, la realizzazione di un parcheggio a raso in via Fossato e il completamento del campo sportivo Depergola. Quest’ultimo nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbe diventare una cittadella dello sport. «Il segreto di questo bel risultato è nella capacità di pianificazione e di guardare avanti - è il commento del sindaco, Tommaso Depalma - Le opere finanziate appartengono a progetti già approntati dalla nostra Amministrazione già da tempo e prima che arrivasse il PNRR. La nostra capacità di guardare avanti ora viene premiata. Sono veramente felice di chiudere il mio mandato con risultati come questi che daranno a Giovinazzo opere bellissime e risolveranno problemi che vengono da lontano su questioni ataviche». «Grande soddisfazione ed orgoglio per questo ulteriore importantissimo risultato raggiunto – gli fa eco l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - A titolo personale, quello che più mi preme dire, è che sono onorato di servire la mia città nel tentativo di renderla sempre più bella, ricca di servizi ed accogliente».