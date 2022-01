Comitati e sindaci si oppongono al ricorso della NewO

Era prevedibile. La NewO, la società che vorrebbe realizzare un inceneritore a ridosso della quartiere San Paolo di Bari, dopo la sentenza del Tar Puglia che ha decretato il «no» alla costruzione dell’impianto, ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato. Alla notizia, il Comitato «No inceneritore» presieduto dalla giovinazzese Corsina Depalo e assistito da Luigi Campanale, ha deciso per l’immediata costituzione in giudizio per opporsi al «tentativo disperato della NewO di annullare la sentenza del 13 dicembre 2021 che ha disposto l’annullamento delle autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Regione». Non solo il Comitato «No inceneritore» ha intrapreso la battaglia contro il progetto della NewO. Si sono schierati «Pro ambiente Modugno», «Tutela e territorio Area Metropolitana Bari», «Legambiente». Insieme ai sindaci di quelle città che ricadono nell’ambito dell’Aro Ba2. E tra questi anche il Comune di Giovinazzo. «Continueremo a mantenere alta l’attenzione – si legge in una nota diffusa dai sindaci coinvolti – Faremo tutto il possibile per continuare a salvaguardare il nostro territorio». «L’autorizzazione – si legge ancora - è in netto contrasto con la programmazione nazionale e regionale dei rifiuti, oltre ad essere in netta contrapposizione con i principi di gestione sostenibile delle risorse e con la normativa nazionale e regionale che incentiva la raccolta differenziata ed il riuso (e non l’incinerazione) dei materiali tanto da prevedere premialità per i Comuni più virtuosi.

Ora si entra in una nuova fase, ma sosterremo le nostre ragioni e i diritti del territorio fino alla fine».