Scende il tasso di positività, ma i casi continuano ad aumentare

Scende all’11,5 percento il tasso di positività in Puglia. Sono 30.923 i tampono somministrati da cui sono emersi 3.568 nuovi casi. Come negli ultimi giorni è la provincia di Bari a segnare il numero più alto con i suoi 1.458 positivi seguita dalla provincia di Lecce che ne conta 745. Nelle altre province i casi rilevati sono 227 nella Bat, 477 nel brindisino, 292 nel foggiano e 307 nel tarantino. Ci sono poi 56 casi di residenti fuori regione, per altri 6 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 2 decessi nelle ultime 24 ore. Sono quasi 34mila i positivi nella regione, di questi 299 8+16) sono in area medica, 33 (+1) in terapia intensiva. Sono 269 i contagiati ritenuti guariti nelle ultime ore.