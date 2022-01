«Io leggo… tu ascolti», il libro d’esordio di Maria Restivo

Tutte le storie e le favole hanno una morale. Da quelle di Esopo a quelle dei fratelli Grimm. È una morale che cambia con il tempo, si adatta ai tempi che si vivono. Non sono da meno le favole scritte da Maria Restivo nel il suo libro d’esordio. «Io leggo… tu ascolti. Storie per la buona notte» il titolo (Gelsorosso edizioni), impreziosito dalle illustrazioni di Bianca Tota, anch’ella all’esordio editoriale. Dodici favole che spingono al morale contenuta in ognuna verso i tempi dell’ecologia, dell’accoglienza, dell’integrazione, sulle trappole della tecnologia. Piccole storie scritte con un linguaggio adatto ai più piccoli e che proprio da loro hanno preso spunto. Anzi per alcune di esse sono stati proprio i bambini a suggerirle. «Abbiamo scelto di pubblicare le “Storie della buonanotte” perché abbiamo sentito l’amore che Restivo nutre per i bambini», ha scritto Veronica Vuoto, editor della Gelsorosso, a commento del lavoro della neo scrittrice. Maria Restivo è maestra della scuola d’infanzia in pensione. Ha cominciato a raccogliere le sue storie quando ancora era in attività. Per anni ha voluto tenere nel cassetto quello che è stato un sogno adesso diventato realtà. Perché una maestra rimane tale per tutta la vita e riuscire a trasmettere ancora qualcosa ai più piccoli anche dopo, è diventata una missione. Quale modo migliore, quindi, se non quello di raccogliere le favole in un volume? E così robot, foglie, farfalle, pesciolini rossi, diventano protagonisti di quelle morali, come dicevamo, che raccontano in modo semplice i tempi che viviamo, che rispondono ai mille «perché» dei bambini. Una particolarità. Ognuna delle illustrazioni contiene un disegno lasciato in bianco. Questo per permettere ai bambini di colorarlo e di entrare di più in ognuna delle storie pubblicate. Il libro è acquistabile presso la cartolibreria «Lo scarabocchio».