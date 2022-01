Il 5 Gennaio l'avvio dei saldi in Puglia

Conto alla rovescia per l'avvio dei saldi invernali 2022: anche nella nostra regione, come in gran parte d'Italia, la data fissata è quella del 5 gennaio: le vendite a prezzi scontati proseguiranno poi fino al 28 febbraio.

Secondo le stime elaborate a livello nazionale dall'Ufficio Studi di Confcommercio, per lo shopping dei saldi ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. Stando a un'indagine previsionale effettuata da Confesercenti, 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare degli acquisti a prezzi scontati per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona.

Numeri che tuttavia - evidenzia Confesercenti - sono ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all'evento 48% degli italiani.

Nonostante le incognite legate al rialzo dei contagi, che inevitabilmente incidono sulla fiducia delle famiglie, il momento dei saldi resta comunque atteso, dai consumatori in cerca di buoni affari ma anche dai commercianti, che vedono nelle vendite di fine stagione una possibile boccata d'ossigeno. "È sempre un momento importante per le attività commerciali del territorio, che permette di far respirare la nostra economia", evidenzia Confesercenti Bari, che attraverso il proprio canale Fb rinnova anche l'invito rivolto ai consumatori: "È fondamentale che la gente acquisti nelle proprie città sostenendo il commercio di prossimità, con l’auspicio che ci sia un riscontro positivo da parte della clientela".