Assegno unico, da oggi il via alle domande

L’assegno unico universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età, ma è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

Esso assorbe tutte le prestazioni precdedentemente previste per il sostegno alla natalità, tranne il bonus asilo nido che continuerà ad esistere.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’importo dell’assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito, sarà proporzionale al valore ISEE, mentre chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

Le domande andranno poi rinnovate ogni anno, sulla base dell'ISEE aggiornato.