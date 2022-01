Da oggi elettricità in rialzo del +55% e gas del +42%

Il 2022 si apre con nuovi rincari record per le bollette di luce e gas. Dal primo gennaio infatti l’aumento per le famiglie sarà rispettivamente del 55% e del 41,8%.

Per i cittadini, gli aumenti si tradurranno in una spesa per la famiglia tipo di circa 823 euro l'anno per la luce (+68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente) e circa 1.560 euro per il gas (+64%).

Per il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, “siamo in presenza di una situazione assolutamente eccezionale”, ma l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente precisa che si tratta di aumenti che scattano malgrado gli interventi del Governo

In Legge di Bilancio 2022 infatti sono stati stanziati quasi 4 miliardi di euro per evitare i rincari sulle bollette, utilizzati da un lato viene confermando il bonus destinato alle famiglie con problemi economici e dall’altro dando la possibilità di rateizzare l’importo delle bollette emesse da gennaio ad aprile fino a un massimo di 10 mesi, senza interessi.

Le misure del Governo, sottolinea Arera, consentono di mantenere sostanzialmente invariata la spesa per elettricità e gas per le famiglie che percepiscono i bonus sociali elettricità e gas. Per queste famiglie, peraltro, da luglio è attivo l'automatismo che consente a chi ne ha diritto (nuclei con Isee non superiore a 8.265 euro, 20.000 se con più di 3 figli) di trovare il bonus sociali direttamente accreditato in bolletta, semplicemente effettuando la richiesta dell'Isee.

Gli aumenti delle bollette riflettono il trend di forte crescita delle quotazioni internazionali delle materie prime energetiche e del prezzo della CO2, con ripercussioni sulle bollette (e quindi sul portafogli) dei consumatori in tutta Europa.