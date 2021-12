Decreto infrastrutture: Fondi a disposizione per reclutare esperti in progettazione

«Giovinazzo figura tra i comuni aventi titolo ad utilizzare le risorse del Fondo messo a disposizione dal Decreto infrastrutture, per indire bandi e, dunque, per reclutare risorse umane esperte nella progettazione. È un’opportunità preziosa per tutti i piccoli comuni come quello giovinazzese, che non va sprecata, perche è fondamentale in questo momento attrezzarsi al meglio in vista dell’avvio di azioni progettuali innovative e migliorative sui nostri territori». Così ha dichiarato l’onorevole Francesca Galizia che ha annunciato lo stanziamento di 123 milioni di euro utili a superare il divario infrastrutturale territoriale. «Con il Decreto – ha affermato ancora la parlamentare - si lanciano finalmente basi solide e concrete a favore, in termini di infrastrutture, dell’edilizia scolastica, la progettazione territoriale, le disomogeneità conclamate tra Nord e Sud e tra i grandi e piccoli comuni». Parte dei soldi stanziati sono riservati agli enti localizzati nel Mezzogiorno, e più nello specifico ai comuni con popolazione inferiore ai 30mila abitanti, alle città metropolitane e alle province. «Un vantaggio- ha proseguito Galizia – specie per i piccoli comuni che potranno utilizzare le risorse disponibili per bandire concorsi per individuare esperti in progettazione nel campo dell’edilizia, dell’urbanistica, in architettura e innovazione sociale. L’obiettivo è quello di potenziare la progettualità locale in vista della gestione e spesa dei fondi strutturali europei, del fondo per lo sviluppo e la coesione e dei fondi PNRR».