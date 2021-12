Civica 22: come mai le luminarie montate in ritardo?

«I colori delle illuminazioni portano in città una vera atmosfera di Natale e trasformano una semplice via in un sogno ad occhi aperti. Peccato però che a Giovinazzo qualcuno non si sia accorto che Natale è passato da qualche giorno e solo adesso ha deciso di allestire le vie del paese con e luminarie». A scrivere questo è «Civica 22», un soggetto politico che da qualche tempo è attivo in città. Il riferimento. Come d'altronde si può leggere sui social, è alle luminarie natalizie che ancora si stanno montando lungo quelle che dovrebbero essere le vie dello shopping e del centro cittadino. «Perché l’amministrazione comunale ha agito solo ora? – chiede il gruppo politico – A cosa è dovuto questo ritardo? Giovinazzo illuminata prima del Natale avrebbe portato vantaggi per i commercianti?». Domande che forse rimarranno senza risposte. Ma «Civica 22» insiste. «Sarebbe opportuno – conclude - spiegare come è andata».