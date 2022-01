Buon 2022 da Giovinazzolive

Fine anno. È tempo di bilanci. Ci siamo lasciati alle spalle il 2021, un altro anno difficile per gli effetti della pandemia da Covd 19. Abbiamo provato a raccontarlo quotidianamente, guardando numeri e statistiche ufficiali, cercando di capire, perché non è sempre facile trovare un filo conduttore tra notizie che appaiono qualche volta anche contraddittorie. Sono purtroppo le notizie che in questo anno appena trascorso hanno avuto maggiore spazio anche sulle nostre pagine. Non avremmo voluto, ma come sarebbe potuto essere altrimenti? Il Covid ha colpito tanti giovinazzesi, è sufficiente guardare i dati degli ultimi giorni. In tanti hanno mostrato tutta la loro stanchezza nel leggere quelle notizie, ma per una corretta informazione, non potevamo sorvolare sulla loro drammaticità che in verità abbiamo provato a raccontare in modo asettico.

Non c’è stato solo Covid in questo 2021. Nell’anno appena trascorso abbiamo messo in primo piano quello che Giovinazzo ha prodotto o forse non ha prodotto dal punto di vista politico, in termini di sviluppo, di benessere, di rilancio. Spesso siamo stati una unica voce in questo. Come per le zone Asi, che proprio negli ultimi mesi del 2021, sono tornate prepotentemente alla ribalta. Siamo stati sul «pezzo», come si dice, ponendo domande, provando a stimolare risposte. Non è successo e di questo ci rammarichiamo, perché quelle risposte riteniamo siano dovute ai cittadini giovinazzesi, ai tanti giovani costretti a fare le valige per cercare altrove un futuro migliore.

Ci siamo anche occupati di cronaca, con le forze dell’ordine impegnate a prevenire e reprimere reati sul nostro territorio. Ci siamo occupati di cultura, di sport, per la verità entrambi i settori lontani dai fasti di qualche anno fa, ma con delle nicchie che non vogliono cedere, che ancora resistono e che tentano in tutti i modi di tenere alto il nome di Giovinazzo. Siamo stati presenti ovunque secondo le nostra possibilità, guardando anche oltre i confini cittadini. Qualcosa ci è sfuggito di sicuro, ma ci abbiamo messo tutto l’impegno che una testata giornalistica come la nostra merita.



L’inizio dell’anno è anche il tempo dei ringraziamenti e degli auspici. I ringraziamenti vanno sicuramente a tutti i nostri lettori, che nell’anno appena trascorso hanno visitato il sito di giovinazzolive per quasi un milione di volte. E proprio verso di loro sono indirizzati i nostri auspici. Che poi sono quelli di voler migliorare la qualità della nostra informazione, di voler rappresentare quelle voci che altrimenti non si sentirebbero, di essere sempre più dalla parte della vita reale. Ed è con questi auspici che gli editori e la redazione di Giovinazzolive.it augura a tutti, ma proprio a tutti, un sereno 2022.