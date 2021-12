Il Covid 19 corre in Puglia

Un altro enorme balzo in avanti per il contagio da Covid 19 in Puglia. I casi rilevati dai 73.314 test somministrati, mai così tanti, sono emersi 2.885 positivi. Un altro numero record che fa arrivare gli attualmente positivi a 16.035, ben 2.155 in più rispetto a ieri. Numeri preoccupanti nella provincia di Bari 926 i casi registrati in 24 ore, e in quella di Lecce, 630 nuovi contagi. Non va meglio nelle altre province che fanno segnare 368 casi nella Bat, 328 nel brindisino, 292 in Capitanata, 256 nel tarantino. Alto anche il numero dei postivi residenti fuori regione, 78 oltre a 7 casi la cui provincia di residenza non è nota. Alto anche il numero dei decessi, 7, registrati nelle ultime ore. Rimane comunque al di sotto del 4 percento il tasso di contagiosità nella regione. Per fortuna anche i guariti sono tanti, 723 nelle ultime ore, un altro numero record che questa ondata della pandemia sta facendo segnare.