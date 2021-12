Quattro casi di Covid nelle scuole giovinazzesi

A concorrere all’elevato numero di contagi da Covid registrato a Giovinazzo fino allo scorso 24 dicembre, ci sono i casi rilevati nelle scuole. Sono 4 quelli registrati nella settimana tra il 20 e il 26 dicembre, un numero che potrebbe essere sottostimato vista la sospensione delle attività scolastiche per le vacanze natalizie. Nelle due settimane precedenti invece non era stato registrano nessun caso. Secondo quanto riferisce il rapporto della Asl Bari il virus circola maggiormente tra i bambini delle scuole primarie. Tra quella fascia di popolazione, cioè che sta aspettando di essere vaccinata. E che il vaccino sia efficace lo dimostra il basso numero di insegnanti e personale scolastico che rimane contagiato. Il team che si occupa del monitoraggio nelle scuole avverte: «la circolazione del virus è ancora significativa all’interno delle classi». Sono infatti 39 le classi in tutta la provincia di Bari sottoposte al regime di quarantena. Per questo si sta procedendo alla riorganizzazione della campagna vaccinale per i bambini in età scolare tra i 5 e gli 11 anni.