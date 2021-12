Il Covid a Giovinazzo tocca quota 68

Sale ancora il numero dei positivi a Giovinazzo. Come del resto in tutta la Puglia. Sono attualmente 68 i casi registrati in città, con il dato che si riferisce al 26 dicembre. Con un incremento di 14 casi rispetto al rilievo precedente, quello del 21 dicembre. Con un picco di 29 casi registrati alla vigilia di Natale. Per trovare numeri simili bisogna tornare indietro a maggio, ma in quel periodo la curva del contagio era in discesa. Adesso invece c’è da aspettarsi ancora una risalita i cui risultati li potremo vedere nei prossimi giorni. Il virus quindi, come si evince dai dati pubblicati, corre anche a Giovinazzo, tra tutte le fasce d’età ad eccezione tra gli ultra ottantenni. Di positivo c’è che si guarisce in fretta grazie alla campagna vaccinale a cui i giovinazzesi hanno aderito in massa che rende meno virulento il Covid 19, e chi ne è colpito accusa pochi sintoni e lievi sintomi, per cui è sufficiente un periodo di quarantena per venirne fuori. Da inizio pandemia in città si sono registrati 1.419 casi.