Gli open day della ASL per incentivare la vaccinazione agli under 11

La Asl Bari ha deciso di organizzare degli «open day» per incentivare la vaccinazione dei bambini compresi nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Lo conferma il direttore generale Antonio Sanguedolce che afferma: «La priorità ora è andare veloci, accelerare i tempi delle somministrazioni per i bambini che sono già a quota 6mila per la ASL. Gli open day daranno maggiori possibilità alle famiglie per vaccinare i propri figli in tempo per mettere la scuola in sicurezza». In parallelo agli «open day» prosegue la campagna vaccinale a cura dei pediatri di libera scelta. L’hub vaccinale più vicino a Giovinazzo è come sempre quello di Molfetta, presso il PalaCozzoli che sarà aperto alle somministrazioni a sportello il 4 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. I minori potranno accedere accompagnato da un famigliare, anche nonni, fratelli o sorelle purchè maggiorenni, e in possesso di una delega firmata da entrambi i genitori e muniti del modulo di consenso informato compilato e sottoscritto.