Numeri record dal bollettino regionale sul Covid 19

È ormai record su record il resoconto quotidiano della Regione sull’andamento del Covid in Puglia. Dai 50.072 tamponi somministrati sono risultati 1.957 casi di positività. Per un tasso che non si scosta molto dai giorni precedenti e si attesta al 3,9 percento. Oltre la metà dei nuovi casi sono concentrati nelle province di Bari e Lecce dove si contano rispettivamente 546 e 507 positivi. Numeri alti anche nelle altre province: nella Bat e nel brindisino 191 casi per provincia, nel foggiano 224, nel tarantino 206. E parlando di record, anche per i positivi residenti fuori regione il numero è arrivato a 86, mentre per altri 6 la provincia di residenza non è nota. Importante anche il numero degli attualmente positivi che è arrivato a 13.880, con un più 1.678 che preoccupa. Salgono ancora, ma i modo più contenuto i ricoveri. Sono 199 i pazienti assistiti nei reparti ordinari (+19), nelle terapie intensive sono 22 (+1). I guariti nelle ultime 24 ore sono 279. Nessun decesso.