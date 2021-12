L’alta percentuale a Giovinazzo del tasso di contagio può far perdere il tracciamento del virus

Il contatore del Covid 19 a Giovinazzo è fermo al 21 dicembre e segnala 54 casi di positività. Secondo il bollettino settimanale della Asl Bari nella sola settimana tra il 13 e il 19 dicembre a contrarre il virus sono stai 16 giovinazzesi con un tasso che è balzato ad oltre l’82 per 100mila abitanti. Questo significa che il rischio di perdere il tracciamento circa la diffusione del coronavirus è concreto. Soprattutto durante queste festività natalizie e di fine anno, periodo in cui qualche assembramento di troppo può diventare pericoloso per una maggiore diffusione del Covid. Per fortuna, ma su questo non ci sono notizie ufficiali, i contagiati presentano sintomi blandi o sono persino asintomatici. Probabilmente grazie all’azione dei vaccini a cui la popolazione giovinazzese si è sottoposta per il 93 percento sia con la prima che con la seconda dose. Sono in corso le terze somministrazioni a cui la popolazione sta rispondendo con la stessa determinazione mostrata sin dall’inizio della campagna vaccinale. Nel frattempo anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno cominciato a vaccinarsi.