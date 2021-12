Disdette per cenoni e pranzi di capodanno fanno temere per il settore turistico

La variante «Omicron» del Covid 19 fa paura per l’alta contagiosità. Per questo stanno fioccando le disdette per il cenone di fine anno con un evidente impatto negativo per il comparto dell’accoglienza turistica. Ne dà notizia la Coldiretti, secondo cui ad essere più a rischio è il sistema dell’agriturismo. Un settore che con le sue 900 strutture, offre occupazione a circa 50mila addetti. Sono le difficoltà di spostamento tra regioni e anche tra nazioni a influire negativamente sul settore. Le migliaia di voli aerei cancellati in questo periodo sono un chiaro esempio di come il turismo sia più che limitato. Raggiungere la Puglia per gli stranieri è diventato più difficile.