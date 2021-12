Oltre 12mila il numero dei positivi in Puglia

Scende al 3 percento il tasso di positività in Puglia. Oltre 3 punti percentuali in meno rispetto a ieri. In numeri assoluti i nuovi contagi sono 762 emersi da 25.090 tamponi somministrati. Quasi la metà dei nuovi contagiati sono stati rilevati in provincia di Bari, 309 casi. Nella Bat i contagi riportati dal bollettino regionale sono 39, in provincia di Brindisi 85, in provincia di Foggia 110, in quella di Lecce 162, nel tarantino 48. Altri 8 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota. Si conta ancora un decesso. Va oltre 122 mila il numero degli attualmente positivi. 12.202 il loro numero preciso, ben 559 in più rispetto a ieri. Sale anche il numero dei ricoverati nelle aree mediche degli ospedali pugliesi, sono 180 (+9) mentre scende di una unità, sono 21, i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono 202 i guariti nelle ultime 24 ore.