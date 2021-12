La campagna vaccinale non ha conosciuto tregua neanche per le festività natalizie

Dopo l’apertura straordinaria di Natale, nella ASL Bari le vaccinazioni sono proseguite anche a Santo Stefano. Nell’hub di Molfetta nella sola mattinata sono state somministrate 351 dosi di vaccino a over 18. La campagna dedicata ai richiami ha sinora totalizzato 377.341 somministrazioni, con una copertura della popolazione vaccinabile (con ciclo completato almeno 5 mesi fa) pari al 59,2% nell’intero territorio. Le fasce d’età dai 20 ai 49 anni hanno raggiunto percentuali molto vicine al 50% (20-29 49,8%, 30-39 50,8%, 40-49 46,3%), mentre i target dai 50 anni e oltre registrano dati ancora più alti: 55% per i 50-59enni, 65,6% per i 60-69enni, per salire sino al 66,4% dei settantenni e all’83,1% degli ultraottantenni. Numeri trainati dalla città di Bari, dove ha ricevuto il booster il 64,2% della popolazione over 18 che ha completato il ciclo cinque mesi fa, con dati particolarmente buoni soprattutto tra le generazioni più mature: 71% per i 60-69enni, 70,6% tra i 70-79enni e 85,1% per gli ultraottantenni.