È più che raddoppiato il tasso del contagio in Puglia

Il giorno di Natale i casi di positività riscontrati sono stati 1.671, su 40.295 tamponi, oggi 883 su 13.128 test per un tasso medio nei due giorni che è di quasi l 4,8 percento. Sfondato il muro dei 10mila positivi, ieri erano 10.864, oggi 11.643. Sono questi i numeri di due giorni di festa sul fronte del Covid 19, a cui si aggiungono 6 decessi complessivi. Il dato odierno del contagio è di 271 casi rilevati in provincia di Bari, 18 nella Bat, 158 in provincia di Brindisi, 164 in Capitanata, 220 in provincia di Lecce e 33 in quella di Taranto. Altri 14 sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 5 casi la provincia di residenza non è nota. Complessivamente, da inizio pandemia i guariti sono 274mila 949.