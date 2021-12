Un presepe da visitare più volte

Un presepe non è mai uguale ad altri. Tutti diversi. C’è chi usa la fantasia per ricreare luoghi lontani, chi invece ricostruisce luoghi reali dove ambientare la Natività. Quest’ultimo è il caso degli Amici del Presepe che da qualche tempo propone scorci di Giovinazzo in maniera minuziosa, con l’intento di valorizzare luoghi che magari sono sotto gli occhi di tutti, ma che riprodotti incantano. L’associazione lo fa ha fatto ricostruendo l’area dei Dolmen, la Cattedrale e adesso l’intera piazza Vittorio Emanuele, il Borgo, con le sue quinte di palazzi ottocenteschi, la chiesa di San Domenico, l’Istituto. Un’opera, perché di questo si tratta, maestosa, grande almeno 20 metri quadri, costata due anni di lavoro, che vale la pena di visitare più volte, per apprezzarne i particolari, i dettagli. E in quella piazza e nel suo perimetro sono rappresentate le tappe fondamentali della Natività, dall’Annunciazione a la nascita, 6 diversi luoghi con altrettante scene, tutto in chiave moderna. Tanto da poter riconoscere alcuni personaggi che sono diventati tipici, parte della storia giovinazzese. E il culmine e proprio nel centro della piazza, sotto la Fontana dei Tritoni, dove il Bambino nasce. Tra la curiosità dei piccoli e l’indifferenza degli adulti. Perché anche questo è tempo moderno.