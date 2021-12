DA Giovinazzolive Buon Natale

È il secondo Natale che viviamo tra paure e timori, tra le ristrettezze imposte dalla pandemia e la speranza che tutto finisca. Noi vorremmo donare a tutti in questi giorni in cui si festeggia la Natività il ritorno alla normalità e alla serenità. Nel nostro piccolo lo facciamo evitando per un giorno di riportare il consueto bollettino Covid, ben sapendo che il virus continua a non dare tregua immaginando. Un anno fa tutti dicevamo «ce la faremo». E il vaccino anti Covid era alle porte. A distanza di un anno proprio il vaccino ha limitato la diffusione del virus. È nei numeri ma non ne siamo ancora usciti. E allora ancora una volta dagli editori e dalla redazione di Giovinazzolive auguri a tutti i nostri lettori, a quelli che si seguono, a quelli che ci sopportano e anche a chi non ci sopporta. Auguri a chi sarà costretto in quarantena, a chi non potrà essere con i suoi familiari, a chi dovrà prendersene cura. È di nuovo un Natale diverso, ma ancora una volta siamo sicuri di uscirne, ci vorrà pazienza. Buon Natale