Recepite in pieno le nuove direttive del Governo a contrasto della diffusione del virus

Il Comune di Giovinazzo recepisce in pieno le nuove disposizioni varate dal Governo in materia di contrasto alla diffusione del Covid 19. Lo ha fatto a seguito della riunione del Coc, il centro operativo comunale, stabilendo che con decorrenza immediata e fino al 31 gennaio prossimo sarà obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto. In occasione di spettacoli o eventi aperti al pubblico, sia al chiuso che all’aperto sarà necessario indossare le mascherine di tipo FFP2. Lo stesso tipo di mascherine bisognerà indossarle sui mezzi di trasporto. Anche per il consumo di alimenti e bevande al banco nei bar e ristoranti, sarà necessario esibire il green pass rafforzato, quello cioè che attesti la vaccinazione avvenuta o la guarigione dal Covid 19. Inoltre saranno vietati tutti gli spettacoli all’aperto. Fin qui le disposizioni dettate dal Governo e recepite dal Comune. In più, quello che sarà il consiglio comunale di fine anno, previsto per il 29 dicembre, il presidente del consiglio Alfonso Arbore insieme al sindaco Tommaso Depalma ha deciso di celebrarlo in video conferenza. Se dovesse perdurare le condizioni attuali, anche le successive sedute della massima assise cittadina si svolgeranno con le stesse modalità. A vigilare sul rispetto delle ultime disposizioni in tema di Covid, saranno i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.