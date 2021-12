Dimezzato il numero dei contagi giornalieri con un numero record di tamponi

Si è praticamente dimezzato il numero dei nuovi casi di Cavid in Puglia, con un alto numero record di tamponi. Sui 45.548 test infatti, il numero dei casi positivi è sceso a 664. Con un tasso che si è dimezzato anch’esso scendendo all’1,4 percento. Il maggior numero di contagi si sono registrati ancora una volta tra le province di Bari e Lecce, dove i positivi sono rispettivamente 283 e 157. Nelle altre province i nuovi contagi riportati sono 29 nella Bat, 85 nel brindisino, 51 nel foggiano, 46 nel tarantino. Altri 11 casi sono riferiti a residenti fuori regione per ulteriori due casi la provincia di residenza non è nota. Da registrare c’è un decesso, mentre il numero degli attualmente positivi sale a 9.469, con un più 465 rispetto a ieri. Lievi aumenti nelle corsie di ospedale. Sono 168 i pazienti ricoverati nei reparti di medicina generale (+2), in terapia intensiva sono in 27 (+1). Sono 198 i guariti nelle ultime 24 ore.